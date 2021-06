Juventus, Barcelona en Real Madrid mogen aan CL deelnemen

EK voetbal

Eigen treffer nekt Duitsers tegen Frankrijk

Frankrijk-Duitsland stond rood omcirkeld in het schema van de groepswedstrijden, maar het potentiële finale-affiche leverde niet het spektakel op, waar vooraf op was gehoopt. Het was Frankrijk, dat een belangrijke eerste klap uitdeelde in de Groep des Doods. Het werd in München 1-0.