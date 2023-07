Premium Het beste van De Telegraaf

Tunesische treft Marketa Vondrousova in eindstrijd Flikt Ons Jabeur het nu wel op Wimbledon?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Ons Jabeur. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nadat Ons Jabeur vorig jaar de Wimbledon-finale had verloren van Elena Rybakina, vroegen veel mensen zich af of ze haar ultieme kans op een grandslamtitel had verspeeld. Maar vandaag (vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd) wacht haar een nieuwe mogelijkheid op eeuwige roem. In de eindstrijd op het heilige gras geldt ze als grote favoriete tegen Marketa Vondrousova. Al is dat bepaald geen te onderschatten opponente.