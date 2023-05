Guardiola niet blij met actie Haaland: ’Jij moet ze nemen’

Haaland gunde het buitenkansje aan Ilkay Gündogan. De Duitser had de eerste twee goals voor zijn rekening genomen en kreeg van zijn ploeggenoot dé mogelijkheid om er zijn avond van te maken. Guardiola was gelijk al niet blij. ,,Jij moet ze nemen”, riep hij tegen zijn topscorer.

De trainer bleek gelijk te krijgen. Gündogan faalde en niet veel later kwam de spanning terug in de wedstrijd toen Leeds United de 2-1 maakte. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet en dus bleef de pijn van de gemiste strafschop beperkt.

Persoonlijkheid

Na afloop kwam Guardiola bij de BBC terug op het moment waarop hij Haaland aansprak. ,,De wedstrijd was nog niet voorbij. Erling is de beste strafschoppennemer, dus hij moet die nemen. Als het 4-0 staat met nog tien minuten te gaan, oké. Maar bij 2-0? Aan de andere kant laat het zien wat voor persoon Erling is. Hij wil scoren, maar het team en zijn teamgenoten zijn net zo belangrijk.”