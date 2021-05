Opvallend: FC Utrecht-spelers hopen ondanks kort geding op doorgaan finale met Feyenoord

Voetbal

Nummer zeven NEC moet nog één keer winnen om terug te keren in Eredivisie

NEC staat in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De formatie van trainer Rogier Meijer won donderdag voor 1500 fans in de eigen Goffert in een aardig duel van het tegenvallende Roda JC Kerkrade, 3-0. NEC had eerder in de toegift van het voetbalseizoen Almere City FC al verslag...