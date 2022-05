Mercedes-baas Toto Wolff hoopt op drieluik in China

De koningsklasse laat China dit seizoen voor het derde jaar op een rij links liggen, nadat in 2020 de coronapandemie uitbrak. „We zijn vaak in Shanghai geweest. We hebben daar de afgelopen twee jaar niet kunnen racen, maar China blijft een belangrijke markt voor alle fabrikanten die betrokken zijn bij F1.”

Mede daarom ziet Wolff, die afgelopen weekeinde aanwezig bij de Formule E-race in Monaco, een Chinees drieluik wel zitten. „Ik zou niet alleen in Shanghai willen racen, maar bijvoorbeeld ook in Peking”, voegde hij eraan toe. „We hebben nu drie races in de Verenigde Staten en als we hetzelfde kunnen doen in China, zou dat geweldig zijn. China is een fantastische markt voor ons.”

Het is echter al langere tijd dringen geblazen op de F1-kalender, die momenteel 23(!) races telt. Waar Zandvoort in een luxepositie zit, is de kans aanzienlijk dat het vermaarde Spa-Francorchamps na dit jaar van de kalender verdwijnt. Hetzelfde geldt voor het Franse Paul Ricard.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet eerder zelfs al doorschemeren dat sommige circuits op de huidige kalender moeten vrezen voor hun plek, of dat er gebruik wordt gemaakt van een roulatiesysteem.