Piqué haalt hard uit: ’Barcelona zit volkomen op verkeerde pad’

De Catalaanse club kreeg in Lissabon een pijnlijk pak slaag (8-2) van Bayern München. „We zitten op een absoluut dieptepunt.”

De veteraan van Barça riep iedereen binnen de club op eens goed na te denken hoe het verder moet. „Want dit is niet de eerste keer, niet de tweede en ook niet de derde keer. We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa. Deze nederlaag was Barcelona onwaardig”, aldus Piqué.

„Het was een vreselijke wedstrijd”, vervolgde de 33-jarige verdediger. „Ik hoop dat het nog ergens nuttig voor is, want hopelijk ziet nu iedereen in dat er structureel iets moet veranderen bij de club.”

’Bruut’

De spelers van Bayern München konden nauwelijks bevatten dat ze in de kwartfinale van de Champions League het grote FC Barcelona met 8-2 vernederden. „Dit is bruut. Het is heel moeilijk te begrijpen”, zei Joshua Kimmich.

Thomas Müller leek eerder dit seizoen nog afgeschreven bij Bayern, maar de routinier vertolkte een hoofdrol met twee doelpunten en een assist. „Het was een bijzondere avond. Zowel het resultaat als de manier waarop we gespeeld hebben was bijzonder. We waren ongemeen dominant”, zei de aanvaller, die voor de 113e keer uitkwam in de Champions League.

