24.000 kaarten verkocht voor Conference League-kraker Vitesse in een uitverkocht Gelredome tegen AS Roma

Door Jeroen Kapteijns

Vitesse-Spurs was eerder dit seizoen ook uitverkocht in Arnhem. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse speelt voor de tweede keer dit seizoen in een volle Gelredome. Net als tegen Tottenham Hotspur is voor het duel in de achtste finale van de Conference League tegen AS Roma van komende donderdag het maximale aantal van 24.000 kaarten verkocht.