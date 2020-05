Seizoenkaarten Ajax vliegen ArenA uit

Dat percentage (47,3) moet zelfs de Ajax-directie verbazen, omdat er vorig jaar in de eerste week ’slechts’ 9.000 jaar abonnementen werden voortgezet. De mogelijkheid om te verlengen bestaat dit jaar tot 1 juli. Voor elk thuisduel van Ajax dat zonder publiek moet worden gespeeld, kunnen de seizoenkaarthouders één-zeventiende deel van hun aankoopbedrag, dat varieert van bijna 250 tot 700 euro, terugvragen.

„Ajax wordt weleens een koude en kille club genoemd. Volkomen onterecht blijkt maar weer, want deze regeling is allesbehalve koud en kil, maar hartverwarmend”, zei directeur Fabian Nagtzaam van de Supporters Vereniging Ajax (SVA) daar eerder in De Telegraaf over.

"Ajax zet supporters met afstand op één"

„Ik ben altijd al trots op onze club, maar nu nog eens extra”, benadrukte Nagtzaam. „Ajax heeft het door de coronacrisis op dit moment financieel zwaar, maar zet desondanks zijn supporters met afstand op één.” Lachend: „Het enige risico dat wij nu nog lopen, is dat Ajax geen kampioen wordt.”

Menno Geelen legde uit waarom Ajax bereid is de fans volledig te compenseren bij een seizoen zonder supporters. „We streven er ook dit jaar weer naar om bijna alle seizoenkaarten te laten verlengen. We hebben bewust gekozen om het risico van spelen zonder publiek volledig bij onszelf neer te leggen. Dat is duidelijk, maar ook gepast naar deze trouwe groep fans”, zei de commercieel-directeur, die geen indexatie of prijsverhogingen doorvoert en de prijs van de seizoenkaarten dus hetzelfde laat als afgelopen seizoen.