Chris Froome onder de indruk van Tadej Pogacar: ’Het is alsof hij geen druk ervaart’

In een interview met de Italiaanse krant La Republica gaf hij aan dat hij nog altijd evenveel van het vak geniet.

„Ook al kom ik voorlopig niet in aanmerking voor de prijzen. Het gegeven dat Nibali en Valverde onlangs nog koersen wonnen, geeft me moed. Ze zijn respectievelijk één en vijf jaar ouder”, aldus Froome die wél onder de indruk is van het gemak waarmee Tadej Pogacar de Tour en andere wedstrijden naar zijn hand zet. „Het is alsof hij geen druk ervaart, wat ik wel had. Hij kan de eerste zijn die in één en hetzelfde seizoen de Giro en de Tour wint. Mij is het niet gelukt, al vind ik die onverhoopte eindwinst in de Giro van 2017 het mooiste moment van mijn carrière.”

De Keniaanse Brit pakte toen uit met een enorme raid in de Italiaanse cols. „Misschien heeft die onbesuisde aanval de ogen geopend van mensen als Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, of Remco Evenepoel. Ze voelen zich nooit te beroerd om een wedstrijd ver van de finish te openen. En om desnoods meerdere versnellingen te plaatsen. Het resultaat is dat we de afgelopen drie jaar veel schitterende koersen zagen. Méér dan in de tien seizoenen die daaraan voorafgingen”, aldus Froome die Milaan-Turijn, de Ronde van Lombardije noch de Coppa Agostoni uit reed.