Buikklachten schaatsploeg in Minsk: ’Er is iets doorheen geglipt’

Thomas Krol in actie. Ⓒ EPA

Veel Nederlandse schaatsers hebben in het Wit-Russische Minsk last van buikproblemen. Thomas Krol is één van hen, maar maakte zaterdag wel indruk op de 1000 meter bij de eerste World Cup van het seizoen. Zijn tijd van 1.09,00 was goed voor de overwinning én het baanrecord. „Gelukkig had ik tijdens de race geen klachten”, vertelt Krol, die in een onderling duel afrekende met zijn ploeggenoot en voormalig baanrecordhouder Kjeld Nuis.