Tiger Woods speelt met mank been alleen nog de majors

De 46-jarige Woods zou aanvankelijk zelf meespelen, maar hij trok zich terug vanwege een peesplaatontsteking in zijn rechtervoet. Die blessure is het gevolg van zijn verzwakte rechterbeen, dat verbrijzelde door zijn zware auto-ongeval in februari 2021. „Ik wil heel graag spelen, want ik hou van deze sport. Ik kan de bal ook slaan hoe ik maar wil, maar helaas kan ik niet lopen”, aldus de vijftienvoudig majorwinnaar.

Woods vertelde dat hij dit jaar nog twee operaties heeft ondergaan aan zijn rechterbeen, zonder in details te treden. „Ik heb dit jaar tegenslagen moeten verwerken, maar op een of andere manier kon ik meestal wel doorgaan. Maar bij deze blessure is dat niet mogelijk. Ik moet mijn voet rust geven”, aldus de golfer, die dit jaar de Masters, het PGA Championship en het Brits Open speelde. Na die laatste major in juli speelde hij geen toernooien meer.

„Ik heb mijn beperkingen, maar zal mijn best doen me op te laden voor de grote toernooien. Wie weet krijg ik de geest en kan ik zelfs nog meedoen om de winst. Hopelijk ben ik dat nog niet verleerd.”