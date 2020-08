Ludovit Reis in selectie Barcelona voor Champions League-duel

De 20-jarige Haarlemmer, die vorig jaar overstapte van FC Groningen naar FC Barcelona en daar in het tweede elftal speelt, kreeg eerder in de week te horen dat trainer Quique Setién hem heeft toegevoegd aan de spelerslijst voor het restant van de Champions League. Oranje-jeugdinternational Reis behoort nu net als Frenkie de Jong tot de wedstrijdselectie van 22 man voor de return in Camp Nou.

Griezmann fit

De Franse internationals Antoine Griezmann en Clément Lenglet zitten ook bij de groep. Zij raakten in de eindfase van de Spaanse competitie geblesseerd. Setién kreeg vrijdag van de medische staf groen licht om Griezmann en Lenglet weer te gebruiken.

Het eerste duel tussen Napoli en Barcelona eindigde kort voor het uitbreken van de coronacrisis in 1-1. De return in Camp Nou begint zaterdag om 21.00 uur. Sergio Busquets en Arturo Vidal ontbreken vanwege schorsingen, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé zijn nog geblesseerd.

De Braziliaanse middenvelder Arthur ontbreekt ook in de selectie. Hij gaat naar Juventus en wil niet meer voor Barcelona spelen.

