Amsterdammers strijden met Duitse ploeg om plek in achtste finales Europa League Steven Bergwijn op weg terug bij Ajax: 'Dan is hij erbij tegen Union'

Steven Bergwijn raakte geblesseerd tegen FC Twente. Ⓒ ProShots

Ajax is met Steven Bergwijn begonnen aan de laatste training voor het thuisduel van donderdagavond met 1. FC Union Berlin in de Europa League. De aanvaller oefende volledig mee en leek geen last meer te hebben van een bovenbeenblessure die hem zondag het thuisduel met RKC Waalwijk kostte. „Als het goed blijft gaan, dan is hij er bij ”, zei trainer John Heitinga. „Dat zou fijn zijn. Dan hebben we een extra optie.”