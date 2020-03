IOC-baas Bach: het belang van sporters staat voorop

„Iedereen beseft dat we nog ruim vier maanden te gaan hebben voordat de Olympische Spelen in Japan beginnen”, liet Bach weten. „We zullen de komende tijd heel realistisch blijven in onze analyses. We zullen op een verantwoorde manier te werk blijven gaan. Onze prioriteit ligt bij de belangen van de olympische atleten en van de olympische sporten. De gezondheid van de sporters en hun voorbereidingen op Tokio 2020 zullen onze volledige aandacht houden.”

Bekijk ook: Kritiek op IOC wegens doorgaan Spelen neemt fors toe

Bach sprak na de vergadering van een „geweldig en zeer constructief” onderhoud met de sporters en hun vertegenwoordigers. Een dag eerder had de IOC-preses al gesproken met afgevaardigden van alle internationale sportbonden die bij Tokio 2020 betrokken zijn. Daarbij sprak Bach namens het IOC zijn vertrouwen uit dat de Spelen op de geplande datum in de Japanse hoofdstad kunnen beginnen.

Wel zullen de kwalificatieprocedures aangepast moeten worden vanwege het virus dat de mondiale sportwereld heeft stilgelegd. Van de 11.000 atleten die in Tokio welkom zijn, is pas 57 procent geplaatst. Voor de overige 43 procent gaat het IOC in de slag met de internationale sportbonden waarbij kwalificatie mogelijk wordt gebaseerd op huidige rankings of historische resultaten.

Ondanks alle positieve geluiden die bij het IOC over Tokio 2020 te horen zijn, begint er ook kritiek op het doorgaan van het mega-evenement los te komen. Volgens waarnemers zou het IOC er goed aan doen om de Zomerspelen vanwege de mondiale crisis en de daarmee samenhangende organisatorische, financiële en sportieve problemen te annuleren of uit te stellen.