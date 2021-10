PSV in slotfase langs Sparta

Tien minuten voor tijd bleek Ibrahim Sangaré de man die de verlossende treffer produceerde. De Ivoriaan schoot na een korte slalom schitterende raak. Na een prachtige actie van Cody Gakpo zorgde Ryan Thomas in de 86e minuut voor de tweede goal.

PSV, dat zich vorige week liet verrassen door Willem II, nadert door de overwinning Ajax tot op één punt. FC Utrecht is de verrassende nummer drie, voor jet eveneens onverwacht sterk gestarte Willem II en Feyenoord, dat nog een wedstrijd te goed heeft..

De Eindhovenaren begonnen het duel met de Rotterdammers met de wetenschap dat zowel Ajax (0-1 nederlaag tegen FC Utrecht) als Feyenoord (2-1 nederlaag tegen Vitesse) drie punten hadden laten liggen dit Eredivisieweekeinde.

PSV domineerde in de eerste helft, maar de ploeg van Roger Schmidt kon het overwicht niet omzetten in een doelpunt. Voor rust was middenvelder Ibrahim Sangaré twee keer dicht bij een doelpunt, maar een zo vaak bracht Sparta-goalie Maduka Okoye.

In de tweede helft was het opnieuw PSV dat gevaarlijk werd. Eerst kon Eran Zahavi Rotterdams gepruts niet omzetten in een doelpunt. Even later keerde Okoye een vervaarlijk schot van Ritsu Doan.

Vervolgens kreeg Sparta twee goede kansen, maar zowel Bryan Smeets als Sven Mijnans schoot vanuit kansrijke positie veel te wild in. Beide Spartanen misten het doel dan ook ruim.

Sparta-trainer Henk Fraser instrueert Bryan Smeets Ⓒ Pro Shots

Twintig voor tijd had Zahavi wat pech in de afronding. De Israëlische centrumspits nam de bal in het zestienmetergebied goed mee, en liet de doelman kansloos, maar deze keer ontbrak het aan wat geluk. Zahavi raakte de binnenkant van de paal.

PSV leek tegen puntenverlies aan te gaan lopen, maar dankzij de late goals van Sangaré en Thomas was er toch een driepunter. De tegentreffer van Lennart Thy was slechts voor de statistieken van belang.