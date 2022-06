Sport kort: bondscoach Bulgarije stapt op na forse nederlaag tegen Georgië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Brouwer loopt hoofdtoernooi mis in Rosmalen

12.45 uur: Het is Gijs Brouwer niet gelukt zich te kwalificeren voor het grastoernooi van Rosmalen. De 26-jarige nummer 230 van de wereld verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-5 6-7 (5) 6-3 van de Italiaan Andreas Seppi, de mondiale nummer 141. Seppi was ooit de nummer 18 van de wereld.

Door de uitschakeling van Brouwer staan er vijf Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Robin Haase ontvingen een wildcard. Bij de vrouwen doen Suzan Lamens en Arianne Hartono mee.

De laatste kwalificatiewedstrijden werden vanwege de regen van zondag naar maandag verplaatst. Maandagochtend is ook het hoofdtoernooi begonnen.

Het toernooi van Rosmalen werd de afgelopen twee jaar niet gehouden vanwege de coronapandemie.

Petrov neemt na nederlaag ontslag als bondscoach van Bulgarije

12.35 uur: De Bulgaarse bondscoach Yasen Petrov heeft na de 5-2-nederlaag tegen Georgië in de Nations League ontslag genomen. „Ik neem alle verantwoordelijkheid. Ik heb geen recht meer om aan te blijven. Onze wegen scheiden hier”, zei Petrov.

De 53-jarige Petrov was sinds januari vorig jaar bondscoach van Bulgarije. Tijdens de komende twee wedstrijden, op 9 juni tegen Gibraltar en op 12 juni tegen Georgië, wordt hij tijdelijk vervangen door Georgy Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse bond. Na die twee wedstrijden gaat de bond op zoek naar een definitieve opvolger.

Bulgarije heeft na twee wedstrijden in groep 4 van de C-divisie in de Nations League slechts één punt. Naast de 5-2-nederlaag tegen Georgië werd vorige week met 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië. Georgië staat met zes punten voorlopig bovenaan in groep 4.