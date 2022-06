Sport kort: Mickelson speelt op door Saudi-Arabië gesteunde tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mickelson speelt op door Saudi-Arabië gesteunde tour

23.17 uur: Golfer Phil Mickelson speelt binnenkort op een andere tour, één die wordt gesteund door geldschieters uit Saudi-Arabië. De wedstrijdreeks, LIV Golf Invitational Series, is daardoor omstreden.

Mickelson meldde zich eerder af voor het US PGA Championship. Hij kwam al een tijd niet meer in actie na felle kritiek op de organisatie van de Amerikaanse PGA Tour. Hij ontbrak vorige maand ook op de Masters.

De 51-jarige Mickelson sprak in een verklaring van „een nieuwe start op een nieuw pad.”

Wedstrijden grastoernooi Rosmalen uitgesteld door regen

19.40 uur: De resterende wedstrijden van het maandagprogramma op het grastennistoernooi van Rosmalen zijn verplaatst naar dinsdag. Wegens de aanhoudende regen werden maandagmiddag diverse partijen onderbroken. Ook waren er een aantal partijen nog niet gestart.

Onder anderen Tallon Griekspoor moest nog beginnen aan zijn wedstrijd in het hoofdtoernooi. Hij treedt nu dinsdag aan tegen de Sloveen Aljaz Bedene. Ook de ontmoeting tussen Jesper de Jong en de Amerikaan Jenson Brooksby, die eveneens voor maandag gepland stond, is een dag verschoven..

Het grastoernooi van Rosmalen is na drie jaar terug op de kalender. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de coronapandemie.

Springruiters naar tweede plaats in Sankt Gallen

18.17 uur: De Nederlandse springruiters hebben bij de landenwedstrijd in de zogenoemde Nations Cup in het Zwitserse Sankt Gallen de tweede plaats bereikt. Alleen het gastland was beter, met 8 strafpunten. De Oranje-equipe van bondscoach Jos Lansink eindigde op 12. Groot-Brittannië werd derde.

Nederland kwam in de ring met Jack Ansems (Fliere Fluiter), Sanne Thijssen (Con Quidam), Jur Vrieling (Long John Silver) en Marc Houtzager (Dante).

Lukaku haakt af bij Belgisch voetbalelftal

17.37 uur: Aanvaller Romelu Lukaku is woensdag zoals verwacht niet inzetbaar in de wedstrijd in de Nations League van het Belgische voetbalelftal tegen Polen. De spits van Chelsea moest enkele dagen geleden in de wedstrijd tegen Nederland na 26 minuten vanwege een enkelblessure het veld verlaten. Oranje won het duel in Brussel met 4-1.

Lukaku blijft wel bij de selectie om te revalideren. Deelname aan de wedstrijden tegen Wales en (de tweede) tegen Polen is nog niet helemaal uitgesloten. Naast Lukaku ontbraken ook Dries Mertens, Amadou Onana en Alexis Saelemaekers op de training. Mertens en Onana kampen met „kleine blessures”, Saelemaekers is ziek.

Bondscoach Roberto Martínez sprak eerder de vrees uit dat Lukaku de nog resterende wedstrijden van dit seizoen niet meer speelt.

Brouwer loopt hoofdtoernooi mis in Rosmalen

12.45 uur: Het is Gijs Brouwer niet gelukt zich te kwalificeren voor het grastoernooi van Rosmalen. De 26-jarige nummer 230 van de wereld verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-5 6-7 (5) 6-3 van de Italiaan Andreas Seppi, de mondiale nummer 141. Seppi was ooit de nummer 18 van de wereld.

Door de uitschakeling van Brouwer staan er vijf Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Robin Haase ontvingen een wildcard. Bij de vrouwen doen Suzan Lamens en Arianne Hartono mee.

De laatste kwalificatiewedstrijden werden vanwege de regen van zondag naar maandag verplaatst. Maandagochtend is ook het hoofdtoernooi begonnen.

Het toernooi van Rosmalen werd de afgelopen twee jaar niet gehouden vanwege de coronapandemie.

Petrov neemt na nederlaag ontslag als bondscoach van Bulgarije

12.35 uur: De Bulgaarse bondscoach Yasen Petrov heeft na de 5-2-nederlaag tegen Georgië in de Nations League ontslag genomen. „Ik neem alle verantwoordelijkheid. Ik heb geen recht meer om aan te blijven. Onze wegen scheiden hier”, zei Petrov.

De 53-jarige Petrov was sinds januari vorig jaar bondscoach van Bulgarije. Tijdens de komende twee wedstrijden, op 9 juni tegen Gibraltar en op 12 juni tegen Georgië, wordt hij tijdelijk vervangen door Georgy Ivanov, de technisch directeur van de Bulgaarse bond. Na die twee wedstrijden gaat de bond op zoek naar een definitieve opvolger.

Bulgarije heeft na twee wedstrijden in groep 4 van de C-divisie in de Nations League slechts één punt. Naast de 5-2-nederlaag tegen Georgië werd vorige week met 1-1 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië. Georgië staat met zes punten voorlopig bovenaan in groep 4.