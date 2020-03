Atletencommissies denken mee aan legpuzzel voor Spelen Tokio

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte maandag bekend dat de Spelen van Tokio definitief worden gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus. "Dat is een stip aan de horizon, nu rest er een hele grote legpuzzel hoe de Spelen vorm moeten krijgen", legt Cabout uit. De atleten zijn overwegend tevreden met de nieuwe datum en vooral blij met duidelijkheid over de al gekwalificeerde sporters en het besluit dat eerdere quota voor landen blijven staan.

Er is door het uitstel met een jaar volgens Cabout vooral ruimte gewonnen op de kalender. Hierdoor is een "panklaar plan" voor de kwalificatietrajecten die nog moeten plaatsvinden niet op korte termijn noodzakelijk. "Het hangt ook af van de situatie waar we ons in bevinden en de gezondheid van de atleten staat voorop", zegt Cabout. "Het zou een onrealistisch doel zijn om nu kwalificaties in oktober of november te plannen. Het is ook goed dat alle atleten straks een eerlijke kans krijgen."

Het IOC heeft volgens Cabout ook aangegeven in de aanloop naar de Spelen veel meer te gaan testen op doping. Hiervoor wordt een speciale taskforce opgericht. "Diegenen die het gevoel krijgen dat ze in de huidige situatie hun gang kunnen gaan, moeten weten dat daar geen ruimte voor zal zijn."

De atletencommissie is blij dat het IOC open staat voor feedback en dat de atleten nauw bij het traject richting Tokio worden betrokken. Dat sommige atleten de Spelen misschien liever niet in de warme zomer van Tokio hadden gehad, snapt Cabout. "Ze hebben zich nu echter ook voorbereid met die zomer in het achterhoofd en hebben dan voor volgend jaar eenzelfde voorbereiding."