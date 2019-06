Lukaku neemt Rode Duivels bij de hand

Felicitaties voor Romelu Lukaku (m) na de zijn eerste treffer tegen Schotland. Ⓒ AFP

BRUSSEL/NIZJNI NOVGOROD - België heeft in poule I van de EK-kwalificatie de vierde overwinning op rij behaald. De huidige nummer 1 van de FIFA-ranglijst bleef Schotland in Brussel met 3-0 de baas. Met twee treffers was Romelu Lukaku de gevierde man bij de thuisploeg.