Premium Het beste van De Telegraaf

Sparta omarmt Noorse goalgetter Tobias Lauritsen: ’Eredivisie past goed bij mij’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Tobias Lauritsen schiet Sparta via de binnenkant van de paal op voorsprong in Arnhem. Vitessenaren Ferro en doelman Daan Reiziger hebben het nakijken. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Ook de Noorse Sparta-spits Tobias Lauritsen heeft de Eredivisie ontdekt als walhalla voor spitsen. De 1,94 meter lange nummer 9 had er in eigen land op het hoogste niveau slechts achttien gemaakt in 103 wedstrijden, maar heeft er voor de Kasteelclub na dertien duels al vijf in liggen. Door onder meer twee goals van Lauritsen boekte Sparta een ruime 4-0 zege op bezoek bij Vitesse, waardoor de ploeg van trainer Maurice Steijn nog vaster op de zesde plaats is komen te staan. De openingsgoal van Lauritsen viel pas in de 69e minuut, waarna Vitesse als een kaartenhuis in elkaar zakte.