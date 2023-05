Champions League-voetbal in gevaar voor Ten Hag en Manchester United na blunder De Gea

United heeft nog altijd de felbegeerde vierde plek in handen, maar de voorsprong op Liverpool is nog maar één punt. Liverpool heeft nog drie wedstrijden te spelen, United eentje meer.

Ten Hag gaf zijn landgenoten Wout Weghorst en Tyrell Malacia weer eens een basisplaats in het London Stadium. Zijn ploeg begon goed, Bruno Fernandes en Antony schoten maar net naast. Maar United zakte daarna wat in. In de 27e minuut leidde dat tot de voorsprong voor West Ham. Van buiten het strafschopgebied probeerde Said Benrahma het met een zacht en laag schot, dat de blunderende doelman David De Gea te machtig bleek.

Kansen Antony en Weghorst

Oud-Ajacied Antony raakte even later nog de paal en een schot van Weghorst werd aan het begin van de tweede helft gekeerd door de doelman. Vlak daarna haalde Ten Hag zijn spits naar de kant. De thuisploeg was in de slotfase het dichtst bij een treffer. Via invaller Anthony Martial kreeg United nog twee goede kansen, maar zijn inzetten waren niet overtuigend genoeg.

Het door David Moyes gecoachte West Ham is donderdag eveneens op eigen veld de tegenstander van AZ. Een week later volgt in Alkmaar de beslissing in de strijd om een plek in de finale van de Conference League.

Arsenal maakt einde aan reeks uitduels zonder zege

Met een 0-2 overwinning op Newcastle United heeft Arsenal een einde gemaakt aan een reeks uitduels zonder zege. Na de gelijke spelen tegen Liverpool en West Ham United en de nederlaag tegen Manchester City lukte het deze keer wel om Newcastle United te verslaan.

Arsenal blonk de laatste weken nou niet bepaald uit in het fris ingaan van een wedstrijd. De ploeg liep telkens binnen de kortste keren tegen een achterstand aan en liet als gevolg daarvan de nodige punten liggen. Anderzijds bezit Arsenal de indrukwekkende statistiek dat het dit seizoen nog geen enkele keer punten liet liggen na de openingsgoal te hebben gemaakt. Dat lukte geen enkele andere Premier League-club.

Tegen Newcastle United dreigde aanvankelijk weer zo’n vroege domper. Al na tachtig seconden was daar het eerste serieuze gevaar voor het Arsenal-doel. Jacob Murphy zag zijn verdekte schot op de paal belanden. En in de achtste minuut kwamen de bezoekers opnieuw met de schrik vrij. De bal werd op de stip gelegd voor een vermoedelijke handsbal van Jakub Kiwior, maar na ingrijpen van de VAR werd het spel hervat.

Na dertien minuten spelen zette Ødegaard Arsenal op voorsprong met een uithaal van ver buiten het strafschopgebied. Het leidde een voor beide ploegen zeer kansrijke eerste helft zonder andere doelpunten op.

In de tweede helft werkte Gabriel Martinelli de bal op de lat. De Braziliaan had een kwartier voor tijd meer succes, maar kreeg daarbij wel hulp van een Newcastle-speler. Fabian Schärr werkte de bal achter zijn eigen doelman na een voorzet van Martinelli vanaf links.

Arsenal speelt nog tegen Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest en Wolverhampton Wanderers. Het verschil tussen de Gunners en koploper Manchester City bedraagt nu één punt. De nummer één moet nog wel een wedstrijd inhalen.