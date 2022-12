Frans megateam rond Cavendish komt niet van de grond: renners zonder ploeg

Enkele maanden geleden leek er een droomproject in het wielrennen in de maak. De Franse ex-renner Pineau zou 15 miljoen euro aan sponsorgelden bij elkaar brengen om het bescheiden Franse ploegje B&B Hotels een flinke upgrade te bezorgen. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo toonde zich bereid om het logo van Parijs aan het team te binden met het oog op de Olympische Spelen 2024. Het Britse sprintkanon Mark Cavendish sloot zich aan bij het verhaal en in zijn zog zouden een aantal ervaren renners volgen. Alles zag er echter goed uit, maar het bleek te mooi om waar te zijn.

Des te dichter de deadline van 30 november om zijn dossier in te dienen bij de internationale wielerbond UCI, des te duidelijker werd dat Pineau niet het vereiste geld bij elkaar zou krijgen. Vrijdagavond moest Pineau aan de renners toegeven dat zijn project mislukt was en dat ze vrij zijn om voor volgend seizoen een nieuwe werkgever te zoeken. Dat schrijf het Franse L’Equipe. Het gaat om een twintigtal renners, waaronder ook onze landgenoten voormalig nationaal kampioen Ramon Sinkeldam en Cees Bol.

Ondertussen probeert Pineau nog te redden wat er te redden valt door een structuur op te zetten die zou evolueren op het bescheiden continentaal niveau.

(Bron: Het Nieuwsblad)