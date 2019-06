Video - Boze fan duwt vallende basketballer weg

Kyle Lowry van de Raptors kwam in het publiek terecht toen hij een bal wilde binnenhouden. Een aanwezige bezoeker was daar niet van gediend en duwde hem geïrriteerd weg. Even later kon de duwende man zelf weg. Hij werd vriendelijk verzocht de zaal te verlaten.

Het deerde de basketballers van Toronto Raptors overigens niet. Door een zege van 123-109 nam de ploeg uit Canada tegen titelverdediger Golden State Warriors met 2-1 de leiding in de best-of-seven. Lowry was goed voor 23 punten.

https://youtu.be/DG1c9-pr_3U

„De fans horen in het stadion, we houden van onze fans”, verklaarde Lowry later aan ESPN. „Maar fans die zoiets doen horen niet thuis in de NBA. Hopelijk wordt hij voor altijd verbannen van basketbalwedstrijden.”