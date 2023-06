Leeuwinnen verslaan Oranje Onder 19 in verplaatst oefenduel (4-1)

Voor het grote Oranje vonden Lieke Martens, Jill Baijing, Sherida Spitse en Fenna Kalma (penalty) het net, Fieke Kroese scoorde tegen. Het talent van FC Twente genoot na het seizoen nog met Oranje Leeuwin Wieke Kaptein van een gezamenlijke vakantie in Griekenland. De twee zijn van jongs af aan hartsvriendinnen. Ook Oranje Onder 19 bereid zich voor op een eindronde, namelijk het EK Onder 19 in België.

Andries Jonker stuurde in de wedstrijd die vier maal een half uur duurde, twee verschillende teams het veld in, maar echt overtuigend was het vertoonde spel niet. Bij Oranje kreeg ook Kika van Es nog speeltijd. Doordat niet alle Leeuwinnen wedstrijdfit zijn, werd de onlangs voor het WK afgevallen verdedigster voor de rest van de voorbereiding in Nederland weer opgeroepen. Zij stond op de stand-by list.

Twee reserves

Vrijdag maakt Andries Jonker zijn 25-koppige WK-selectie bekend. Op 7 juli vertrekt Oranje richting Australië, waar de Leeuwinnen een trainingskamp beleggen voordat ze doorreizen naar Nieuw-Zeeland, waar het Nederlands elftal al haar drie groepsduels speelt.

Fenna Kalma (r) in duel met Veerle Buurman Ⓒ Proshots

Twee internationals, een keeper en een veldspeler, gaan in die groep van 25 mee als reserve. Tot de eerste bal op het WK rolt, mag Jonker nog een eventueel geblesseerde speelster vervangen. Daarna is het wisselen niet meer toegestaan. Na het bijwonen van de openingswedstrijd tegen Portugal in Dunedin worden de twee reserves op het vliegtuig naar huis gezet.

Glas en steentjes

De oefenwedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal tegen de meisjes van Oranje Onder 19 zou oorspronkelijk in Escharen op het complex van EGS’20 worden gespeeld. Deze ging echter om een wel zeer knullige reden niet door: het hoofdveld van de club uit Gelderland lag bezaaid met glas en steentjes. Staf en speelsters probeerden die te ruimen, maar dat bleek onbegonnen werk.

Zodoende keerden de twee teams met onverrichter zake weer terug naar het ‘vertrouwde’ veld in Horst aan de Maas, waar Oranje al een paar dagen had getraind. Zondag vervolgt Oranje de oefencampagne in Kerkrade met een wedstrijd tegen België (20.45 uur).

