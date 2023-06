Red Bull jaagt in Canada op honderdste overwinning in historie

In Montréal lonkt een mijlpaal voor Verstappens team Red Bull Racing. De renstal staat momenteel op 99 overwinningen in de Formule 1 en bij een zege van Verstappen of teamgenoot Sergio Pérez is dat dus nummer honderd in de historie van het team, dat sinds 2005 actief is in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull wordt bij een honderdste overwinning pas het vijfde team dat erin slaagt om die mijlpaal te bereiken, na Ferrari, McLaren, Mercedes en Williams. Verstappen is op dit moment de te kloppen man. Van de voorbije 26 races won Red Bull er 23: vier keer Pérez en negentien keer Verstappen.

„Het is een ongekend succesverhaal”, zei Red Bulls topadviseur Helmut Marko onlangs al na de Grand Prix van Monaco. ,,Toen Dietrich Mateschitz in 2004 besloot om Jaguar Racing te kopen, zei hij: ’laten we het proberen, wie weet winnen we ooit een keer een Grand Prix’. Ons doel is dat we de komende races winnen en dan in Oostenrijk op 100 zeges staan. Het is alleen jammer dat hij dat niet meer mee mag maken.”

Mateschitz overleed vorig jaar, vlak voordat Red Bull de constructeurstitel binnenhaalde in Austin. Na de Grand Prix van Canada is er een weekeinde geen race, gevolgd door Europese wedstrijden in juli in Oostenrijk, Engeland, Hongarije en België.

Tijdschema Grand Prix van Canada (Nederlandse tijden):

Vrijdag

Eerste vrije training: 19.30 uur

Tweede training: 23.00 uur

Zaterdag

Derde training: 18.30 uur

Kwalificatie: 22.00 uur

Zondag