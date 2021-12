Nikola Jokic evenaart in NBA prestatie uit 1988 van Charles Barkley

Nikola Jokic (rechts) Ⓒ USA TODAY Sports

De Serviër Nikola Jokic heeft in de NBA een bijzondere prestatie geleverd. De vedette van Denver Nuggets kwam voor de tweede wedstrijd op rij tot minimaal 25 punten, 20 rebounds en 5 assists. De laatste die dat lukte, was Charles Barkley in 1988.