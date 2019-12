Gerard Kemkers Ⓒ de Telegraaf

Hij was er twintig jaar voor de beste schaatsers van Nederland. Nu wil hij de grootste sporttalenten helpen over dat denkbeeldige laatste slootje te springen naar de top. Want uit ervaring weet Gerard Kemkers (52) hoeveel er met natte voeten verder moesten en dan alsnog hun belofte niet konden inlossen. Zijn geesteskind TalentNED vergroot de kans op slagen, in welke sport dan ook.