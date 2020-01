Schaatstalent Kok (19) naar WK afstanden

De 19-jarige Friezin kwalificeerde zich eind december bij de NK afstanden in Heerenveen op de 500 meter verrassend voor de mondiale titelstrijd (13-16 februari) op de snelste ijsbaan ter wereld. In haar programma had ze daar echter geen rekening mee gehouden.

De WK voor junioren in Polen (21-23 februari), waar ze titelverdedigster is, stonden deze winter bovenaan op haar prioriteitenlijst. Kok wil beide toernooien nu gaan combineren, maar de selectiecommissie langebaan van de schaatsbond KNSB moet voor haar deelname aan de WK voor junioren in Polen nog wel toestemming geven.

Kok reed zowel bij de NK afstanden (derde in 38,14 seconden) als afgelopen zaterdag bij de EK afstanden (vierde in 37,66) een persoonlijk record. „Dat het zo snel ging, heeft mijzelf ook wel een beetje verrast. Alle aandacht die mijn prestaties krijgen vind ik prachtig, ik krijg er veel energie van. Dat maakt dat ik heel veel zin heb in de wedstrijden die er nu aankomen.”