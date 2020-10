Record Pete Sampras lonkt voor Novak Djokovic

Tennisser Novak Djokovic sluit vrijwel zeker het jaar voor de zesde keer af als de nummer 1 van de wereld. De Serviër won op het toernooi van Wenen in de kwartfinale in twee sets van Borna Coric uit Kroatië (7-6 (11) 6-3) en is al verzekerd van de nummer 1 plaats op de wereld eind december, tenzij Rafael Nadal nog een wildcard zou accepteren voor het toernooi in Sofia volgende maand.