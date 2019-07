Hardcore Ajax-fan ziet kansen tegen AZ

Rasmus Lindgren (links) wint een kopduel. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - Alsof hij nooit was weggeweest, stond Rasmus Lindgren (34) de pers in nagenoeg vloeiend Nederlands te woord. Lindgren (34) is voor even teruggekeerd naar het land waar hij twaalf jaar woonde en voetbalde. Morgen ruikt Lindgren, Ajax-fan in hart en nieren, kansen tegen AZ: „De top van het Zweedse voetbal is net zo goed als de subtop in Nederland.”