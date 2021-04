Cambuur na winst in Alkmaar kampioen van de Keuken Kampioen Divisie

Zo is het verschil tussen beide ploegen met nog drie duels te gaan elf punten en zijn de Friezen niet meer te achterhalen. De ploeg uit Leeuwarden was al zeker van promotie naar de Eredivisie. Cambuur degradeerde in 2016 naar de Keuken Kampioen Divisie.

„Het moet nog een beetje doordringen”, zei De Jong. „De tweede helft weet je dat dit gaat gebeuren, ook al mag dat eigenlijk niet. Dit zijn echt van die kampioenswedstrijden, al wennen die natuurlijk nooit. En ook bij ons zijn het gewoon normale jongens.”

Promotie lonkt ook voor De Graafschap. De superboeren sleepten er in de vijfde minuut van de blessuretijd tegen Almere City een punt uit via Jesse Schuurman en behielden zo de zes punten voorsprong op de ploeg uit Flevoland. Ook Go Ahead Eagles staat na de winst bij Jong FC Utrecht (0-1) op zes punten van De Graafschap. NAC Breda verloor van Excelsior (1-2) en staat zeven punten achter.

De spelers van Cambuur hebben reden tot juichen, ze zijn kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ ANP

Koopmeiners helpt handje

SC Cambuur had in de eerste helft geen moeite met de Alkmaarse beloften, die de bezoekers nog een handje hielpen om op gang te komen. Peer Koopmeiners schoot een voorzet van Jarchinio Antonia in eigen doel. Via Robert Mühren en Issa Kallon liepen de Friezen vervolgens snel uit. Nog voor rust werd het 0-4 door Erik Schouten. Yusuf Barasi redde na de thee de Alkmaarse eer met twee goals.

De Graafschap kwam in Doetinchem via een prachtgoal van Elmo Lieftink wel snel op voorsprong, maar liet zich in de blessuretijd van de eerste helft verrassen door Elias Sörensen. De Deen anticipeerde het best op een door de Graafschap-defensie slecht verwerkte bal en schoot de 1-1 binnen. Thomas Verheijdt leek zich in de tweede helft tot matchwinnaar te kronen, door een mooie voorzet van Daniël Breedijk even knap binnen te koppen, maar Schuurman verpestte kort voor tijd de feestvreugde van Almere.

FC Den Bosch deed door een zege van liefst 7-0 op Roda JC de laatste plaats over aan FC Dordrecht.

