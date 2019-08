Ajax knokt zich naar groepsfase Champions League

Feest bij de spelers van Ajax na de 1-0 van Edson Alvarez. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ajax mag zich opmaken voor een nieuw avontuur in de Champions League. De Amsterdammers, die vorig jaar op een haar na de finale misliepen, rekenden woensdag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 af met het Cypriotische APOEL Nicosia, dat de ploeg van Erik ten Hag een week eerder nog op 0-0 had gehouden.