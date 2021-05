Thijmen Goppel schiet Roda JC verder in play-offs: ’Ik dacht al aan vakantie’

Roda JC begon als nummer 8 aan de eerste ronde van de play-offs voor promotie en degradatie als underdog tegen De Graafschap. Volgens Goppel was de voorbereiding van de Limburgers ontspannen. „We waren in Zeist en hebben 30 Seconds gespeeld. Helaas verloren. Gewoon een beetje genoten met zijn allen. Lekker ontspannen”, zei hij voor de camera van sportzender ESPN.

„We waren de underdog en toen we met 2-1 achter kwamen, dacht ik: daar gaan we. Vakantie”, aldus Goppel. „Maar ik ben heel blij dat we nog een wedstrijd kunnen spelen, want dit is het mooiste wat er is, kan ik je vertellen.”