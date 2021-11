Feyenoord verslaat Union Berlin dankzij blunderende Duitse doelman

Arne Slot had voor het treffen met de Duitsers een basisplaats ingeruimd voor Fredrik Aursnes en Lutsharel Geertruida. Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen begonnen daardoor op de bank.

Feyenoord kende een droomstart in Berlijn. Binnen het kwartier kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Na een knappe actie raakte Bryan Linssen uit de draai de binnenkant van de paal. Luis Sinisterra was echter uitstekend bij de les en schoot Feyenoord uit de rebound alsnog op voorsprong.

Een grote kans om de score uit te breiden werd na een half uur spelen door Guus Til om zeep geholpen. De middenvelder speelde op de weg naar de goal de bal te ver voor zich uit, waardoor de defensie van Union in kon grijpen.

Gelijkmaker

Ruim een half uur hadden de Rotterdammers de wedstrijd onder controle, maar Union begon zich daarna steeds nadrukkelijker te laten zien. Vlak voor rust resulteerde dat in de gelijkmaker. Van buiten het strafschopgebied knalde Christopher Trimmel het leer op schitterende wijze achter de kansloze Justin Bijlow. De rust kwam voor Feyenoord op een goed moment, want de equipe van Slot leek de wedstrijd steeds wat meer uit handen te geven.

Bijlow werd na rust direct weer getest door de thuisploeg, maar de goalie zag het leer recht op zich afkomen en kon redding brengen. Ook Feyenoord had daarna op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Linssen oog in oog met de Duitse doelman de bal vergat te stiften en recht op Andreas Luthe schoot.

Glijpartij

Ruim een kwartier voor tijd kwam Feyenoord weer op voorsprong. Invaller Dessers profiteerde optimaal van een glijpartij van Luthe: 1-2. Met zeven treffers en vier assists is Dessers van grote waarde in Europa. De blunder van de doelman van Union kwam zijn ploeg duur te staan, want Feyenoord gaf de overwinning niet meer uit handen.

De Duitsers maakten de wedstrijd na een bizarre slotfase uiteindelijk met negen man af na twee rode kaarten. Eerst werd Trimmel met zijn tweede gele kaart naar de kleedkamer gestuurd en een minuut later moest ook Cedric Teuchert inrukken.

Door de overwinning is Feyenoord zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. De ploeg van Slot is met tien punten uit de eerste vier duels koploper in de poule met Slavia Praag en Maccabi Haifa.

Slavia Praag blijft in de groepsfase van de Conference League nog in het spoor van Feyenoord. De Tsjechen wonnen thuis van Maccabi Haifa: 1-0. Ze namen daarmee de tweede plaats over van de Israëliërs. Feyenoord heeft 4 punten meer dan Slavia.