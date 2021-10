Voetbal

Ronald Koeman: ’Deze zege houdt ons in leven in Champions League’

Met het kleinst mogelijke verschil versloeg FC Barcelona in de Champions League Dinamo Kiev (1-0). Coach Ronald Koeman stelde vast dat de zege de club ’in leven’ houdt in de Champions League en dat alles nog altijd mogelijk is. „We hadden de wedstrijd wel beter moeten afmaken dan we hebben gedaan”, ...