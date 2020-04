De Vlaeminck: ’Van der Poel kan Parijs-Roubaix zeker vijf keer winnen’

„Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Roger De Vlaeminck tegen Sporza. Zelf is 72-jarige oud-renner viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix. „En dat in het tijdperk van Eddy Merckx!”

De Vlaeminck mag zichzelf een echte kasseienkenner noemen. De Belg legt uit waarom de koers in Frankrijk hem zo goed ligt. „Ik ben een veldrijder. Na een koers van 250 kilometer kon ik nog wel 20 keer demareren. Daarvoor trainde ik wel heel hard.” Hij bereidde zich voor door zo’n 400 kilometer door de Vlaamse Ardennen te rijden. „Dat doen de renners nu niet meer.”

Met vier kasseien in zijn prijzenkast is De Vlaeminck recordhouder. Tot op heden is het alleen zijn landgenoot Tom Boonen gelukt om De Vlaeminck te evenaren. Toch denkt de oud-wielrenner dat hij in de nabije toekomst zijn record uit handen moet geven. „Hij gaat Parijs-Roubaix zeker drie of vier keer winnen en misschien wel vijf keer”, zegt De Vlaeminck over Mathieu van der Poel. „En dat gun ik hem van harte.”

Met dezelfde achtergrond als De Vlaeminck, het veldrijden, kan MvdP volgens de Belg alle records breken. „Hij kan alles. Hij praat goed, traint goed en verzorgt zich. Hij heeft klasse. Hij is mijn favoriet voor alle wedstrijden.” Van der Poel is meerzijdig in de ogen van De Vlaeminck. „Daarin lijkt hij een beetje op mij. Ik wel hem nog eens graag een tijdrit zien rijden tegen de grote renners, dan kan ik echt een volledige mening over hem vormen.”

Wil Van der Poel in de toekomst ’de Hel van het Noorden’ winnen, dan moet hij wel goed om zich heen blijven kijken. Er zijn meer kapers op de kust. „Wout van Aert gaat ook nog een keer of drie winnen in Roubaix. Maar ik hoop dat ik de vijfde kassei van Van der Poel nog mag meemaken. Hij is ook de enige renner die alle vijf Monumenten kan winnen, net als ik.”