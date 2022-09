Koolhof en Schuurs moeizaam verder in dubbelspel

In de derde set ging het gelijk op, maar bij 5-4 benutten Koolhof en Skupski hun tweede wedstrijdpunt omdat de Amerikanen een dubbele fout sloegen.

Koolhof en Skupski zijn als tweede geplaatst in New York. Ze nemen het in de derde ronde op tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell, die deze zomer Wimbledon wisten te winnen.

Het duo Koolhof/Skupski heeft dit seizoen al zes titels veroverd en geldt als titelkandidaat. De 33-jarige Koolhof, al zeker van deelname aan de ATP Finals, is de nummer 4 van de wereld.

Schuurs ook verder

Demi Schuurs verzekerde zich met moeite van een plek in de derde ronde van het vrouwendubbelspel. Samen met haar dubbelpartner Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten versloeg ze de Japanse Miyu Kato en Aldila Sutjiadi uit Indonesië met 5-7 6-1 7-6 (3).

Schuurs en Krawczyk, die in de derde set nog een 5-2-voorsprong uit handen gaven, zijn als zesde geplaatst in New York.

Rublev vecht zich langs Shapovalov

Andrey Rublev heeft zich ten koste van Denis Shapovalov geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De als negende geplaatst Rus was de Canadees in een spannende vijfsetter van 4 uur en 7 minuten met 4-6 6-2 7-6 (3) 4-6 7-6 (7) de baas. In de vijfde set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Rublev verzuimde het duel in de beslissende set bij 5-4 uit te serveren en miste op eigen opslag drie wedstrijdpunten, maar toonde veerkracht in het restant. In de supertiebreak benutte hij zijn vijfde wedstrijdpunt met een forehand die de Canadees te machtig was.

De 24-jarige Rublev - die op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales is gekomen - neemt het in de volgende ronde op tegen de Brit Cameron Norrie, die Holger Rune uit Denemarken met 7-5 6-4 6-1 kansloos liet.

De als derde geplaatste Carlos Alcaraz kende op zijn beurt weinig problemen met de Amerikaan Jenson Brooksby, die met 6-3 6-3 6-3 werd verslagen.

Kvitova klopt Muguruza

Petra Kvitova heeft zich ten koste van Garbiñe Muguruza verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De als 21e geplaatste Tsjechische, die twee wedstrijdpunten overleefde, won het duel tussen de twee grandslamkampioenes met 5-7 6-3 7-6 (10). In de derde set wordt bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

In de spannende supertiebreak benutte Kvitova pas haar vierde wedstrijdpunt, waarna ze haar emoties niet de baas was. Ze had zich in de derde set teruggeknokt na een achterstand van 5-2.

De partij duurde 2 uur en 38 minuten. Kvitova maakte 109 punten, Muguruza één minder.

Voor de 32-jarige Kvitova, de nummer 21 van de wereld, is het de eerste keer sinds de US Open van 2020 dat ze de tweede week van een grand slam weet te halen. Dit jaar won de tweevoudig Wimbledonkampioene pas drie wedstrijden op de grandslamtoernooien.