Feyenoord maanden zonder Trauner

„Trauner viel afgelopen donderdag tijdens de training uit met knieklachten”, zo schrijft de Eredivisie-koploper op zijn website. „Uit onderzoek blijkt dat een ingreep noodzakelijk is om de kwetsuur te verhelpen.”

Trauner, reserve-aanvoerder bij Feyenoord, stond in de eerste seizoenshelft tijdens alle officiële wedstrijden van de Rotterdammers in de basis. De 30-jarige Oostenrijker kwam vorig jaar over van LASK Linz.