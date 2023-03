Boksster Megan de Cler uitgeschakeld op WK na zeer omstreden deelname

De ’road to Paris’, oftewel de weg naar de Zomerspelen in 2024, dreigt voor Megan de Cler een doodlopende route te worden. Vanwege haar WK-deelname is ze uit het Nederlands team gezet. Ⓒ NBB

NEW DELHI - Boksster Megan de Cler is in de tweede ronde van de WK in New Delhi uitgeschakeld. De 19-jarige boksster, die zonder toestemming van de Nederlandse boksbond NBB deelnam aan het toernooi, verloor in de klasse tot 63 kilogram van de als tweede geplaatste Mexicaanse Guadalupe Solis Acosta.