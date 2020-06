Trump: Kaepernick verdient toch weer een kans

Kaepernick begon te knielen tijdens het volkslied, dat voor iedere wedstrijd wordt gespeeld. Hij deed dat om aandacht te vragen voor racisme en politiegeweld. Veel spelers volgden zijn voorbeeld. Critici, onder wie president Trump, beschuldigden Kaepernick van het „onteren” van de Amerikaanse vlag en het volkslied.

Afgelopen zaterdag zei Trump nog dat hij niet meer naar de Amerikaanse nationale voetbalteams en de NFL wil kijken, omdat knielen tijdens het volkslied niet meer verboden is. In 2017 haalde de president hard uit naar Kaepernick. „Haal iedere klootzak die knielt tijdens het volkslied van het veld”, aldus Trump destijds in gesprek met Fox News. Ook zei hij dat de NFL de quarterback moest schorsen tot hij niet meer zou knielen.

Woensdag zei de president dat Kaepernick toch weer een kans verdient „als hij goed genoeg is.” „Hij begon goed, maar het eindigde niet zo goed voor hem als speler.”