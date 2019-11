Kieft: Boadu kan zo in de spits van Oranje

De ophef en verontwaardiging over de arbitrage bij het dubbele treffen tussen Ajax en Chelsea ging ver. Toch, wie z’n emoties en partijdigheid opzij zet, moet bekennen dat het met veel beslissingen twee kanten op kon. Dat gebeurt soms. Belangrijker was dat Ajax geweldig speelde en veel op z’n plaats viel op Stamford Bridge, met Hakim Ziyech op het middenveld en Dusan Tadic, Quincy Promes en David Neres in de aanval.