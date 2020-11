PSV-trainer Roger Schmidt haalt uit naar KNVB: ’Ze begrijpen helemaal niets van voetbal’

„Morgen hebben we de volgende testronde”, aldus Schmidt tegenover FOX Sports. „Misschien hebben we dan wel weer nieuwe geïnfecteerde spelers. De KNVB weet dat, ze zeggen dat we genoeg spelers over hebben om te voetballen. We spelen om de drie dagen een wedstrijd. Ik denk dat ze bij de KNVB helemaal niets van voetbal begrijpen.”

’Interesseert ze niets’

Schmidt vindt het onbegrijpelijk dat de KNVB PSV zo lang in het ongewisse liet. „Ze hebben er zeventien uur over gedaan om tot een besluit te komen dat we moesten voetballen. Zaterdagavond, nadat we de nieuwe positieve gevallen te horen kregen, hebben we contact met ze gezocht. Pas tegen het einde van zondagochtend kregen we uitsluitsel. Ze begrijpen niets van je met een team voorbereiden op een wedstrijd. Dat zijn mensen die thuis zitten en een besluit nemen op basis van regels. En die regels zijn niet correct. Het lijkt wel of onze situatie ze niets interesseert, net als de gezondheid van onze spelers en stafleden.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie