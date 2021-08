Alsnog nieuwe motor voor Max Verstappen in Boedapest

Het was de bedoeling dat Verstappen het hele weekeinde met dezelfde krachtbron zou rijden. Die motor werd na zijn crash op Silverstone, twee weken geleden, grondig onderzocht. Honda heeft nu alsnog ‘iets’ gevonden en laat weten dat dit hoogstwaarschijnlijk een gevolg is van Verstappens harde klapper in Engeland.

Honda vond na de kwalificatie een 'scheur', in het gebied vlakbij het chassis. Dat hebben de Japanners nog niet eerder gezien, vandaar dat de conclusie wordt getrokken dat dit is veroorzaakt door de klap in Engeland. Er zal worden onderzocht of de motor in ieder geval nog te gebruiken is tijdens trainingen in de nabije toekomst.

Een forse tegenvaller. Verstappen krijgt nu zijn derde motor. Dat komt hem in Hongarije niet op een gridstraf te staan, waardoor hij gewoon vanaf de derde plek start. Als het later in het seizoen nodig is om nóg een volgende krachtbron te introduceren, krijgt Verstappen wel een gridstraf.