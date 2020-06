KNVB-werkgroep buigt zich over spelregels bij nieuwe crisis

Daarna besloot het bestuur betaald voetbal van de KNVB onder meer geen kampioen aan te wijzen en geen promotie en degradatie toe te passen. Op basis van de ranglijst werden de Europese tickets verdeeld. Dat crisisbeleid leidde tot veel kritiek en verdeeldheid in het Nederlandse profvoetbal.

„Stel dat het nog een keer gebeurt, zo’n pandemie, wat zijn dan de spelregels?”, vroeg KNVB-directeur Eric Gudde zich af. „Nu moest het bestuur betaald voetbal beslissen, omdat er geen reglement is. Dat gaan we de komende maanden formuleren. Voor de start van de competities in het komende seizoen zal hierover besluitvorming moeten plaatsvinden. Hopelijk zal dat reglement nooit nodig zijn.”

Het licentiesysteem wordt tijdelijk aangepast, waarbij de nadruk ligt op het komende seizoen. Uiterlijk 1 oktober dienen alle clubs de jaarcijfers over het afgelopen seizoen en de prognose voor 2020-2021 te overleggen. De clubs krijgen komend seizoen in elk geval meer ruimte op de spelersshirts voor sponsoruitingen. Hierdoor kan er meer geld worden gegenereerd.

De begroting van de KNVB voor het komende seizoen is door de clubs goedgekeurd. In het afgelopen seizoen en het komende seizoen houdt de voetbalbond rekening met een verlies van 1 miljoen euro. „Dit tekort is acceptabel in de gegeven omstandigheden en wordt gedekt met de aanwezige reserves”, aldus de KNVB.

Over het financiële vangnet voor de clubs die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt, hoopt de KNVB komende week duidelijkheid te krijgen van het kabinet. Het Nederlandse profvoetbal heeft maximaal 140 miljoen euro nodig als komend seizoen volledig achter gesloten deuren moet worden afgewerkt.

Tijdens de vergadering in Zeist werd ook nog gesproken over de stand van zaken ten aanzien van de BeNeLiga. Bij het initiatief van zes Nederlandse en vijf Belgische profclubs hebben de Belgische bond, de KNVB en de brancheorganisatie ECV zich aangesloten. Adviesbureau Deloitte onderzoekt de haalbaarheid van zo’n gecombineerde profcompetitie.