Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartsnieuws hebben we aparte secties.

Schaker Giri boekt eerste zege in Wijk aan Zee

20.12 uur: Schaker Anish Giri heeft zijn eerste overwinning behaald op de 85e editie van Tata Steel Chess. De 28-jarige Nederlander was in Wijk aan Zee te sterk voor de 16-jarige Dommaraju Gukesh uit India. Giri begon het prestigieuze schaaktoernooi zaterdag met remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana.

„Het geeft een geweldig gevoel om hier te winnen”, zei Giri, die tegen Gukesh eerst enkele stukken opofferde, maar daarna toesloeg. Het was de strategie die hij vooraf had voorbereid. „Altijd mooi als het dan goed uitpakt en de voorbereiding leidt tot zo’n mooie zege. Ik heb hier in Wijk aan Zee veel mooie partijen gespeeld, maar ook veel slechte. Ik heb hier sowieso veel gespeeld. Winnen blijft altijd een mooi gevoel.”

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in de elitegroep van veertien schakers, kwam opnieuw remise overeen. Zaterdag was dat tegen de Amerikaan Wesley So, zondag tegen de geboren Hongaar Richárd Rapport die nu voor Roemenië uitkomt. Van Foreest won het toernooi in Wijk aan Zee twee jaar geleden. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar sinds Jan Timman in 1985.

Titelverdediger Magnus Carlsen won zondag van de Duitser Vincent Keymer. De Noor, al acht keer winnaar van Tata Steel Chess, was zaterdag remise overeengekomen met Levon Aronian die onder Amerikaanse vlag speelt.

Nationale titel driebanden weer in handen Jaspers

19.16 uur: Dick Jaspers heeft de nationale titel driebanden weer in handen. Het is zijn 22e nationale titel in dit spelsoort. Hij versloeg in de finale zijn generatiegenoot Jean-Paul de Bruijn met 5-2. Deze finale was een herhaling van vorig jaar toen De Bruijn de titel mee naar het Zeeuwse Hulst nam.

Jaspers (57) en De Bruijn (57) kwamen elkaar 44 jaar geleden voor de eerste keer tegen bij het jeugdbiljarten en hebben sindsdien vele keren tegen elkaar gespeeld. Het was Jaspers die als enige speler vanaf het begin van de masters in 1990 in actie kwam en 23 keer de finale wist te bereiken en die maar liefst 21 keer wist te winnen. De Brabander had toen al één keer de nationale titel gewonnen.

De kersverse master toonde zich opgelucht dat hij in zijn missie was geslaagd om de titel weer in handen te hebben. „Ik begon deze masters zwak en verloor mijn eerste partij tegen Frans van Schaik. Maar dat heb ik goed kunnen herstellen en verder heb ik denk ik toch een goed toernooi gespeeld en stap ik met vertrouwen in het vliegtuig naar Zuid-Korea voor het spelen van de World Grand Prix.”

De overwinning leverde Jaspers een cheque van 5.000 euro op en De Bruijn neemt 3.000 euro mee naar Zeeland.

Raimond Burgman en Barry van Beers zijn 3e geworden bij de masters

Tennisser De Jong grijpt naast zege challengertoernooi Argentinië

19.15 uur: Jesper de Jong heeft naast de eindzege gegrepen bij het challengertoernooi van het Argentijnse Tigre. De thuisspelende Juan Manuel Cerundolo was in de finale te sterk voor de Nederlandse nummer 175 van de wereld (6-3 2-6 6-2). De 21-jarige Cerundolo staat 32 plekken hoger op de wereldranglijst.

De 22-jarige De Jong stond niet hoog genoeg om deel te nemen aan de kwalificaties voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Australian Open begint maandag in Melbourne.

Douma in Valencia net boven Nederlands record 10 km

16.51 uur: Atleet Richard Douma is in een wegwedstrijd in Valencia 7 seconden tekort gekomen om zijn Nederlands record op de 10 kilometer te verbeteren. De 29-jarige atleet uit Zaandam kwam uit op 28.14 en daarmee bleef zijn in 2020 gelopen recordtijd van 28.08 staan. Hij liep die tijd destijds ook in de Spaanse stad. Douma deelt zijn Nederlands record met Abdi Nageeye.

Douma eindigde in een internationaal topveld als 21e. De Keniaan Weldon Langat won in een scherpe 26.55. Hij hield zijn landgenoot Charles Langat 2 seconden achter zich. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw, die met haar tijd van 29.19 slecht 5 seconden boven haar wereldrecord (29.14) zat.

Aanpassingen parcours NK veldrijden wegens waterpeil Waal

13:43 uur Het parcours van het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel is op het laatste moment nog gewijzigd. Dat gebeurde vanwege het opkomende water van de Waal door de hevige regenval van de afgelopen dagen.

„We hebben een brug eruit gehaald en een bocht iets verlegd”, vertelde Robert Schimmer, voorzitter van het organisatiecomité. Ook de balken, normaal een kunstmatige hindernis voor de veldrijders, zijn op het laatste moment weggehaald. „We vonden dat het parcours door de regen al zwaar genoeg is geworden”, verklaarde Schimmer. Zondagmiddag komen eerst om 13.40 uur de vrouwen in actie, de mannen volgen om 15.00 uur.

Nederlandse volleybalsters hebben nieuwe bondscoach bijna binnen

13:40 uur De Nederlandse volleybalbond Nevobo verwacht op korte termijn een nieuwe bondscoach voor de vrouwenploeg te kunnen presteren. Volgens een Italiaanse volleybalwebsite gaat het om de 38-jarige Duitser Felix Koslowski, die sinds 2013 trainer is van de Bundesliga-club SSC Palmberg Schwerin en tussen 2015 en 2021 ook bondscoach van de Duitse volleybalsters was. Een woordvoerder van de Nevobo wil de komst van Koslowski niet bevestigen, maar zegt wel: „We zijn dichtbij om een nieuwe coach te presenteren.”

Begin november stopte Avital Selinger als bondscoach van Oranje. Het contract van de 63-jarige Selinger liep af na het WK in Nederland en Polen. De volleybalsters bleven steken in de tweede groepsfase, terwijl ze de kwartfinales als doel hadden gesteld.

Na het vertrek van Selinger mochten de speelsters meehelpen bij het opstellen van een profielschets voor een nieuwe bondscoach. De belangrijkste opdracht voor de opvolger van Selinger wordt kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Koploper Celtics rekent ook af met Hornets in NBA

10:31 uur De basketballers van Boston Celtics blijven winnen in de Amerikaanse NBA. De koploper van de oostelijke divisie won de uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets met 122-106. Het was de 32e zege van dit seizoen voor de Celtcic, waar Jayson Tatum weer uitblonk. Hij was goed voor 33 punten en maakte ook nog eens 9 rebounds. Malcolm Brogdon leverde ook een goede bijdrage aan de winst met 30 punten.

Joel Embiid vertolkte een sleutelrol bij Philadelphia 76ers. Hij maakte tegen Utah Jazz 5 seconden voor het eindsignaal de winnende treffer. De ’Sixers’ wonnen met 1 punt verschil: 118-117. Embiid maakte 30 punten. Vedette James Harden noteerde 31 punten. Jordan Clarkson was goed voor 38 punten bij de verliezende ploeg uit Salt Lake City.