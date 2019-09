’Messi kan elke zomer gratis bij Barça vertrekken’

De Argentijnse dribbelkoning verlengde sinds 2005 zijn contract bij de Catalanen al acht keer. Messi zou volgens El Pais willen vermijden dat - mocht hij ineens het gevoel hebben ’het niet meer te kunnen’ - hij dan vastzit aan FC Barcelona.

Wel is er één belangrijke voorwaarde door de club in de clausule gezet: hij mag zijn carrière in dat geval alleen voortzetten buiten Europa. Zoals bijvoorbeeld ook Andrés Iniesta naar Japan. „We aanvaarden dat hij kan stoppen wanneer hij wil aan het einde van elk seizoen. Dat zijn beide partijen zo overeengekomen”, zouden bronnen van de Spaanse kampioen aan de krant hebben laten weten.

Maar Messi zou geenszins van plan zijn om er snel van gebruik te maken. De Argentijn - momenteel geblesseerd - zou nog altijd zeer gelukkig zijn bij de club waar hij zo ongeveer elk record heeft gebroken.