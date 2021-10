Lewis Hamilton: ’Meer problemen dan normaal in Austin’

Max Verstappen was namelijk de snelste op zaterdag, vóór Hamilton. „Ik weet nog niet echt hoe het komt”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. „Tijdens de eerste training vrijdag voelde de auto goed aan. Daarna werd Red Bull beetje bij beetje sneller en ik weet niet of wij langzamer zijn geworden.”

Hamilton ziet nog genoeg kansen op zondag tijdens de race, die start om 21.00 uur Nederlandse tijd. Het wordt mogelijk direct een flink gevecht richting de eerste bocht met Verstappen op het Circuit of the Americas. Hamilton: „We worstelen hier meer met de auto dan normaal. Het is erg warm, dat is zwaar voor de banden, maar daar heeft natuurlijk iedereen last van. Dat maakt het ook weer uitdagend.”