Rentree Kluivert bij bekerzege AS Roma

De vleugelaanvaller was invaller bij het bekerduel bij Parma. Hij kwam na zeventig minuten in het veld voor de Argentijn Diego Perotti.

De Romeinse club won met 2-0 en bereikte door de zege de laatste acht van de Italiaanse beker. Lorenzo Pellegrini maakte beide doelpunten. De eerste was kort na rust, de tweede na ongeveer vijf kwartier uit een strafschop.

Kluivert viel begin december uit in de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona. De voormalig Ajacied had gescoord in die wedstrijd.