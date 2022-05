Sport Kort: Dominic Thiem blijft kwakkelen bij comeback

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Thiem verliest in Rome ook vijfde duel sinds comeback

21.54 uur: Dominic Thiem heeft ook zijn vijfde duel sinds zijn rentree op de tennistour verloren. In de eerste ronde van het masterstoernooi van Rome was de Italiaan Fabio Fognini hem met 6-4 7-6 (5) de baas.

Thiem werkte in de tweede set bij een 5-4-achterstand, op de service van de publieksfavoriet, nog een wedstrijdpunt weg, maar in de tiebreak die kort daarna volgde maakte de nummer 57 van de wereld het alsnog af.

De 28-jarige Thiem keerde eind maart terug na een slepende polsblessure. Sindsdien verloor hij ook in Marbella, Belgrado, Estoril en Madrid zijn eerste wedstrijd. Volgende week maakt hij zijn opwachting op het toernooi van Genève, waar hij zich voorbereidt op Roland Garros.

Thiem, afgezakt naar plek 162 op de wereldranglijst, is de voormalig nummer 3 van de wereld. Hij won in 2020 de US Open.

FIFA wijst beroepen tegen overspelen Brazilië - Argentinië af

17.19 uur: De FIFA heeft de beroepen van Brazilië en Argentinië tegen het overspelen van de onderlinge WK-kwalificatiewedstrijd afgewezen. Het duel tussen de twee landen werd op 5 september van vorig jaar na enkele minuten gestaakt. Beide landen zijn al zeker van deelname aan het WK.

Het duel tussen Brazilië en Argentinië duurde welgeteld zes minuten. Officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten kwamen het veld op om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen. Daarop ontstond er een totale chaos en om die reden werd de wedstrijd gestaakt. De landen zien weinig nut in het uitspelen of overspelen van het duel.

„Na de beroepen van beide partijen te hebben geanalyseerd en alle omstandigheden van de zaak in overweging te hebben genomen, heeft de beroepscommissie bevestigd dat de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld”, meldt de wereldvoetbalbond in een verklaring.

De boetes die de bonden van beide nationale bonden hebben ontvangen, zijn wel verlaagd.

Opmerkelijk genoeg spelen Brazilië en Argentinië, die na zeventien WK-kwalificatiewedstrijden respectievelijk 45 en 39 punten hebben, op 11 juni van dit jaar ook al een oefenwedstrijd tegen elkaar in Melbourne. Het duel wordt gespeeld in de Melbourne Cricket Ground, een stadion dat plaats biedt aan 100.000 toeschouwers.

Heracles maakt competitie af zonder Sonnenberg na rode kaart

15.52 uur: Heracles Almelo sluit de competitie af zonder verdediger Sven Sonnenberg. De Duitser werd zaterdag in de blessuretijd van de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Willem II met rood van het veld gestuurd. Het leverde Sonnenberg een schorsing op van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

De 23-jarige invaller, die zijn negende wedstrijd voor Heracles speelde, kwam met hoog en gestrekt been wild inglijden en raakte Jelte Pal. Scheidsrechter Allard Lindhout trok in eerste instantie de gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR en het terugkijken van de tv-beelden zette hij dat om in rood.

Heracles staat op de dertiende plaats in de Eredivisie en sluit de competitie af met wedstrijden tegen RKC Waalwijk (woensdag) en Sparta Rotterdam (zondag).

Feyenoord moet het woensdag tegen Go Ahead Eagles doen zonder linksback Tyrell Malacia. De international van Oranje kreeg zondag tegen PSV (2-2) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom geschorst.

Grandslamwinnaar Cilic naar tennistoernooi Rosmalen

15.31 uur: Marin Cilic doet begin volgende maand mee aan het tennistoernooi van Rosmalen. De 33-jarige Kroaat, de huidige nummer 23 van de wereld, was in 2017 al eens van de partij op het gras van Autotron. Cilic bereikte toen de halve finales van het Nederlandse ATP-toernooi.

In de weken daarna won de Kroaat het grastoernooi van Queen’s en hij haalde de finale van Wimbledon, waarin Cilic het moest afleggen tegen Roger Federer. De routinier heeft twintig ATP-titels op zijn erelijst staan, met de US Open van 2014 als hoogtepunt.

De organisatie van het Libéma Open (4-12 juni) kondigde eerder al de komst aan van onder anderen Daniil Medvedev (de nummer 2 van de wereld), Félix Auger-Aliassime, David Goffin en Botic van de Zandschulp. Aan het vrouwentoernooi doen onder anderen olympisch kampioene Belinda Bencic en Elise Mertens mee. De afgelopen twee edities van het Nederlandse toernooi gingen niet door vanwege het coronavirus.

Finales Diamond League verdeeld over Brussel en Zürich

15.06 uur: De finales van de toonaangevende atletiekwedstrijdreeks Diamond League zijn voor de jaren van 2024 tot en met 2027 toegewezen aan Brussel en Zürich. De steden wisselen elkaar af. De Memorial Van Damme in Brussel mag de finale organiseren in 2024 en 2026, de Weltklasse in Zürich is in 2025 en 2027 gastheer. In 2026 valt de finale van de Diamond League samen met de vijftigste editie van de Memorial Van Damme.

In Zürich is dit jaar op 7 en 8 september ook de finale van de Diamond League. De winnaar van elk onderdeel wint 30.000 dollar. Komende vrijdag begint de serie in Doha (Qatar).

In 2023 mag het Amerikaanse Eugene (Oregon) de finale organiseren. In die stad vinden deze zomer de WK atletiek plaats.

Osaka meldt zich geblesseerd af voor toernooi in Rome

14.35 uur: Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van deze week in Rome. De viervoudig winnares van een grandslam heeft nog te veel last van een achillespeesblessure.

Osaka raakte begin deze maand geblesseerd tijdens haar verloren duel met de Spaanse Sara Sorribes Tormo op het toernooi van Madrid. „Ik moet voorzichtig zijn met mijn achillespeesblessure, ook met het oog op Roland Garros”, verklaarde ze haar afmelding.

Osaka heeft nog nooit in een finale van een graveltoernooi gestaan. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst wordt deze week in Rome vervangen door de Spaanse Nuria Parrizas Dias. Osaka staat nu op de 38e positie van de wereldranglijst.

Wawrinka boekt in Rome eerste zege in ruim een jaar

13.39 uur: Stan Wawrinka heeft voor het eerst in vijftien maanden weer eens een partij gewonnen. De 37-jarige Zwitser, die drie grandslamtitels op zijn erelijst heeft staan, versloeg Reilly Opelka in de eerste ronde van het masterstoernooi in Rome. Wawrinka knokte zich in drie sets langs de als veertiende geplaatste Amerikaan, de nummer 17 van de wereld: 3-6 7-5 6-2.

De Zwitser maakte eind maart zijn rentree, nadat hij een jaar aan de kant had gestaan vanwege een voetblessure. Hij moest zich twee keer laten opereren. Wawrinka, ooit de nummer 3 van de wereld, is vanwege alle fysieke problemen van de afgelopen jaren gezakt naar plek 361 van de mondiale ranglijst.

Zowel op de challenger van Marbella als het masterstoernooi van Monte Carlo werd Wawrinka de afgelopen weken in de eerste ronde uitgeschakeld. Op het gravel in Rome kon hij zijn eerste overwinning sinds februari vorig jaar bejubelen. Wawrinka won toen in de eerste ronde van de Australian Open, maar werd vervolgens uitgeschakeld.

Hockeyclub Bloemendaal strikt Argentijnse spits Granatto

12.05 uur: De Argentijnse international Maria José ’Majo’ Granatto speelt volgend seizoen bij Bloemendaal in de hoofdklasse hockey. De 27-jarige Granatto kwam al ruim honderd keer uit voor het Argentijnse team en maakte meer dan zestig interlandgoals. Ze speelde afgelopen zomer nog met Argentinië in de finale van de Olympische Spelen in Tokio, waarin de Nederlandse hockeysters met 3-1 te sterk waren.

„We zijn heel erg blij met de komst van een absolute topspits als Majo Granatto”, zegt Koen Hemmes van de commissie tophockey van de Bloemendaalse vrouwen. „We missen op dit moment echte stootkracht voorin, iets waar zij natuurlijk enorm veel kan toevoegen. Dit zal niet alleen leiden tot meer doelpunten, maar ook meer strafcorners.”

Granatto, die in 2016 en 2017 werd gekozen tot grootste talent ter wereld, speelde al eerder in Nederland voor Oranje-Rood.

Basketballers Mavericks en 76ers vechten terug in play-offs NBA

08.49 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de play-offs in de NBA de stand met Phoenix Suns gelijkgetrokken. De ploeg won wedstrijd vier met 111-101 en zijn op 2-2- gekomen in de best-of-seven. Luka Doncic was topscorer bij de Mavericks met 26 punten, Dorian Finney-Smith noteerde 24 punten. Bij Phoenix Suns, die als beste ploeg in de reguliere competitie als eerste is geplaatst in de play-offs, was Devin Booker goed voor 35 punten. Wedstrijd vijf is dinsdag.

Philadelphia 76ers wist op gelijke hoogte te komen met Miami Heat. De ’Sixers’ benutten het thuisvoordeel maximaal en wonnen de vierde wedstrijd met 116-108, waardoor ook in dit duel de stand 2-2 is. Jimmy Butler was met 40 punten op dreef voor Heat, maar zijn scoringsdrift mocht niet baten. Bij de ploeg uit Philadelphia waren James Harden met 31 punten en Joel Embiid met 24 punten de uitblinkers. Het vijfde duel tussen deze ploegen is ook dinsdag.