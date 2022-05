Sport kort: Mavericks weer naast Suns in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Mavericks en 76ers vechten terug in play-offs NBA

08.49 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de play-offs in de NBA de stand met Phoenix Suns gelijkgetrokken. De ploeg won wedstrijd vier met 111-101 en zijn op 2-2- gekomen in de best-of-seven. Luka Doncic was topscorer bij de Mavericks met 26 punten, Dorian Finney-Smith noteerde 24 punten. Bij Phoenix Suns, die als beste ploeg in de reguliere competitie als eerste is geplaatst in de play-offs, was Devin Booker goed voor 35 punten. Wedstrijd vijf is dinsdag.

Philadelphia 76ers wist op gelijke hoogte te komen met Miami Heat. De 'Sixers' benutten het thuisvoordeel maximaal en wonnen de vierde wedstrijd met 116-108, waardoor ook in dit duel de stand 2-2 is. Jimmy Butler was met 40 punten op dreef voor Heat, maar zijn scoringsdrift mocht niet baten. Bij de ploeg uit Philadelphia waren James Harden met 31 punten en Joel Embiid met 24 punten de uitblinkers. Het vijfde duel tussen deze ploegen is ook dinsdag.